Arriva il freddo, temperature giù nel weekend

AGI - Fine settimana all'insegna della stabilita e di possibili temporali sulle Isole Maggiori, in arrivo aria fredda. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, "nei prossimi giorni assisteremo all'elevazione di un anticiclone in Atlantico e aria fredda in discesa sull'Europa. Nonostante una goccia d'aria fredda in quota in avvicinamento da est, le condizioni meteo sull'Italia si manterranno stabili e asciutte durante il weekend, almeno sulle regioni peninsulari, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse soprattutto sulla Pianura Padana e sui settori adriatici". Inoltre un piccolo impulso di aria fredda in ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale entro la giornata di domani andrà a interessare soprattutto le Isole Maggiori. "Attese infatti tra oggi e domani - aggiunge il Cmi - piogge e temporali da isolati a sparsi su Sicilia e Sardegna.