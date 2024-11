Liberoquotidiano.it - Arianna Meloni: "Sinistra piena di amichettismo-familismo, ma ne parla solo dal 2022"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Rimini, 09 novembre 2024 "Questa grande comunità di uomini e donne che si è radicata" in Fratelli d'Italia "siccome è una storia troppo bella per essere raccontata, dallaviene chiamata '. E non sia mai che in questa comunità ci sia un tuo parente che condivide gli stessi ideali e valori perchè a quel punto diventa il '". Così, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, intervenendo al Palazzo dei Congressi di Riccione all'evento 'Per merito, per amore, per libertà' organizzato dal partito di via della Scrofa. "Fino a prima del, quando Giorgiaè diventata presidente del Consiglio, non si è mai sentitore nè dinè di, eppure sono pieni.", ha aggiunto la sorella della premier.