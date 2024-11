Ilfattoquotidiano.it - Arianna Meloni: “Noi donne con 38 di febbre prendiamo una tachipirina e andiamo al lavoro. Altri con 37 se ne stanno a casa”

“Noisiamo quelle persone che reggono la tensione più di qualunque altro uomo. E siamo anche persone che hanno una enorme tenuta fisica. Poi le nottate, quante ne abbiamo fatte. Anche con la banale. Quando abbiamo 38 dinoi con lasiamo al, qualcun altro invece, con 37 se ne sta a.Scherzo, naturalmente sono esclusi i presenti.”. Lo ha detto, sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fdi, parlando al palazzo dei Congressi di Riccione all’iniziativa ‘Per merito, per amore, per libertà‘. “Questa grande comunità di uomini eche noi siamo si è radicata in Fratelli d’Italia. E siccome è una storia troppo bella per essere raccontata, dalla sinistra viene chiamata amichettismo. E non sia mai che in questa comunità ci sia un tuo parente che condivide gli stessi ideali e valori, perchè a quel punto diventa il familismo.