Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 11 Novembre

“The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi11Hulya e Nedret collaborano per stanare Çeyrek, cercando di costringerlo a uscire allo scoperto, mentre Aslan e Cihan elaborano un piano per indurre Babur a rubare una somma di denaro dalla casa di Kiymet, con l’obiettivo di incastrarlo.Chi è Aslan?La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.