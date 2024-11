Movieplayer.it - Andor: svelata la data di uscita dell'attesa seconda stagione

In vistaa presentazione di Lucasfilm al D23 Brasile, Disney+ ha annunciato laufficialea première'attesissimadi. Laa serie prequel di Rogue One: A Star Wars Storya Lucasfilm,, è stata presentata ieri attraverso un banner promozionale che mostra Diego Luna nei panni'agente ribelle in un nuovo abito, mentre il primo trailer dovrebbe essere proiettato oggi durante il D23 Brazil. Resta da vedere se il teaser verrà poi diffuso online, ma ina presentazione, Disney+ ha finalmente annunciato unaufficiale per la première.tornerà sui nostri schermi il 22 aprile 2025.2: finalmente confermato il ritorno di questo iconico personaggio di Star Wars Cosa aspettarsi dalla