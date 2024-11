Agrigentonotizie.it - Anche ad Akràgas si giocava d’azzardo: un antico dado riemerge durante gli scavi archeologici

“Ci sono molte cose che non sappiamo dell’akragantino che abitava nella casa VII B che stiamo indagando nell' area residenziale a nord della Valle dei Templi, ma per certo sappiamo che trascorreva il proprio tempo con i dadi”. Lo rivela il Parco archeologico in un post sui propri canali social.