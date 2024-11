Cms.ilmanifesto.it - Albania, i migranti restano in sette

Leggi l'articolo completo su Cms.ilmanifesto.it

Sarà un viaggio da unico passeggero quello del richiedente asilo che ieri non è stato giudicato «idoneo», si dice così nel linguaggio ufficiale, per la detenzione in. La nave ., iinil manifesto.