Alain Elkann è un letterato vero perché non militante

“Morli non aveva alcuna ideologia o appartenenza politica. Per lui qualunque regime politico conceda la libertà era il migliore”. La penso come il protagonista del nuovo romanzo di, “Il silenzio di Pound” (Bompiani), uno scrittore in parte inventato e in parte corrispondente amedesimo (l’ho capito a pagina 122 dove Morli si dice amico di un pittore e di suo padre, molto evidentemente Bernardo ed Enzo Siciliano, amici dell’autore). Mi viene dunque da pensare di pensarla comeche sebbene di origine ebraica ha dedicato all’antisemita Pound un romanzo privo di acredine. Mi piace(lo chiamo spesso per nome sialo conosco sia per distinguerlo dai figli)è scrittore svagato, non, non prepotente: un. Scrive libri tranquilli e brevi da cui una piccola perla la estraggo sempre.