Lanazione.it - Al Minimal Teatro arriva "Brillantina"

EMPOLI Quarto appuntamento domani alle 15.30 (replica alle 17.30) aldi Empoli con la rassegna "Dire Fare Teatrare". Stavolta ad essere protagonista sul palco di via Veronese a Santa Maria sarà la cooperativa teatrale Prometeo di Bolzano con lo spettacolo "". Testo e regia di Dario Spadon con Ivan Bortolotti e Sabrina Fraternali / Silvia Dezulian, mentre la voce diè quella di Flavia Costantino. Due fratelli, Rella e Tello, girano per il mondo raccogliendo storie da raccontare. Con l’aiuto di alcuni carretti le portano al pubblico e non ci sono solo le solite storie, ma storie nuove, alcune ancora da inventare. Ed ecco che si materializza il Gran Carro, all’interno del quale, aiutati e incuriositi dalla voce di, i piccoli spettatori verranno condotti dal simpatico Pennocchio in un luogo magico dove le posate si sposano divertendosi sulla tavola apparecchiata, dove le streghe si rivelano fate, dove da un uovo nero fra tante uova bianche nasce un pulcino colorato mentre appare un arcobaleno e dove una piccola pesciolina si innamora di un grande tonno volando con lui verso il cielo (età consigliata dai 3 ai 10 anni).