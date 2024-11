Ilfattoquotidiano.it - Aggredita capotreno con insulti e schiaffi in provincia di Pavia: ha chiesto a un passeggero di spegnere la sigaretta

Aggressione a unasu un convoglio della linea Milano-Mortara. La donna di 48 anni ha raccontato di essere intervenuta per chiedere a undiuna: il giovane, descritto come di origine nordafricana, si è rifiutato in malo modo e ha reagito tirandole degli. Il 112 è intervenuto sul posto dopo la chiamata, ma il ragazzo era già scappato.L’ultimo caso di violenza risale a meno di una settimana fa: una Genova è stato accoltellato mentre stava controllando i biglietti ad alcuni passeggeri. Per protestare proprio contro le aggressioni e la scarsa sicurezza sul posto di lavoro, i sindacati hanno deciso di scioperare martedì 5 novembre, poche ore dopo l’aggressione ligure.L'articoloconindi: haa undilaproviene da Il Fatto Quotidiano.