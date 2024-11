Ilgiorno.it - Addio a Gianni Ferretti, 2.000 persone ai funerali del sindaco di Rozzano

(Milano) – Un lungo corteo funebre partito dalla camera ardente che era stata allestita in piazza Foglia, nella sede del Municipio di, ha percorso le vie della città fino alla chiesa di Sant'Angelo dove sono stati celebrati idel, morto a 60 anni per un improvviso attacco cardiaco mentre si trovava in ospedale dopo un’operazione chirurgica. Il corteo funebre, preceduto dalla banda musicale civica, è stato seguito da almeno 2000. Presenti tantissimi cittadini, amici e parenti. Molte le autorità politiche e i colleghi sindaci, tra gli altri Graziano Musella,di Assago, i sindaci di Noviglio, Lacchiarella, Trezzano e tanti altri. All'esterno della chiesa gremita all'inverosimile sono rimaste centinaia ditra cui i giovani delle varie società sportive tutti rigorosamente in divisa ufficiale.