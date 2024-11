Ilnapolista.it - A Viva el Futbol s’interrogano su Chiesa. Adani: «è venuto via da un contesto di simulatori»

Tiene banco la questione Federiconel noto programma in streaming su Youtube a cui partecipano Ventola,e Cassano. Il tema riguarda le convocazioni di Spalletti, che ha di nuovo lasciato a casa l’ex Juve alle prese con qualche fastidio muscolare e soprattutto con una condizione non ancora ritrovata (diciamo noi, da due anni).riflette sulda cui è partito l’esterno della Nazionale, Cassano si chiede – a livello strettamente tecnico – come sia possibile che uno dei giocatori migliori d’Italia in circolazione sia stato così facilmente dimenticato dall’opinione pubblica, venduto dalla Juventus come un comprimario qualunque. Parte così la discussione.Cassano esi interrogano su: «Dov’è finito?»Di seguito il commento integrale di Antonio Cassano ael, riguardo alle convocazioni di Spalletti:«Belle novità! C’è Comuzzo che sta facendo bene con la Fiorentina.