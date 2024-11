Oasport.it - A che ora si allena oggi Sinner alle ATP Finals di Torino: avversario e dove vederlo in streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

, sabato 9 novembre, nuova giornata dimenti all’Inalpi Arena di, sede dell’edizione 2024 delle ATP. Sul veloce indoor italiano i tennisti presenti si stanno preparando al meglio delle loro possibilità, dal momento che da domani si darà il viadanze. Jannik, nel caso specifico, affronterà l’australiano Alex de Minaur, non prima delle 20.30.Il pusterese (n.1 del mondo) è il grande favorito della vigilia e le aspettative sul suo conto sono elevatissime. Oneri e onori per Jannik, reduce da un’annata straordinaria, fatta di due vittorie Slam e di tre successi a livello di Masters1000. Le motivazioni dell’altoatesino sono elevatissime, dal momento che alla sua collezione manca l’affermazione di un grande torneo in Italia.Quest’si cimenterà inmento con il norvegese Casper Ruud.