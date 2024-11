Veneziatoday.it - A Burano la prima festa della fraìma

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

Sabato 9 novembre presso l’ex pescheria disi svolge laedizioneFrai?ma. Una celebrazione per salutare il pesce che partira? dalla laguna per raggiungere lontani mari e oceani. "" è proprio il termine - intraducibile - con cui in veneziano si definisce quel.