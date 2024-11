Fanpage.it - Zona Ospedaliera, partiti lavori in via Domenico Fontana chiusa dopo crollo: entro oggi riaprirà una corsia

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

di ripristino in viada ieri, all'altezza di via Palermo e via San Giacomo dei Capri, a seguito dello sprofondamento della strada.