Zheng-Krejcikova in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Qinwense la vedrà contro Barboranella semifinale delle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La tennista cinese ha impressionato nel corso della sua sfida vinta contro Jasmine Paolini, ma più in generale ha vissuto una grande annata, tra finale Slam in Australia, vittoria ai Giochi Olimpici di Parigi e ottime prestazioni nelle ultime settimane in Asia. Sta diventando una top player a tutti gli effetti la classe ’02, che ora contende un posto in finale alla sorpresa fin qui del torneo, ovvero la vincitrice di Wimbledon Barbora. La ceca dal trionfo ai Championships aveva vinto poche partite, ma sui grandi palcoscenici tende ad esaltarsi.RISULTATI E CLASSIFICHEPROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONEMONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 7 novembre alle 16:00 italiane.