X Factor El Ma eliminata | social bocciano il ‘buonismo’ dei giudici

(Adnkronos) – El Ma, la giovane diciassettenne della squadra di Jack La Furia, è la terzaai live di X2024. Finita al ballottaggio con Danielle, non è riuscita a convincere il pubblico che, al tilt, ha scelto di salvare il concorrente del team Agnelli. La serata dedicata alla musica dance non ha entusiasmato, fatta eccezione per alcune performance. Sui, ildei quattronon è stato pesantemente apprezzato, tanto da essere paragonati, da alcuni utenti, ai Teletubbies. Particolarmente criticata l’esibizione di Lowrah, unica concorrente rimasta nel team di Paola Iezzi, che non ha convinto con la sua versione di ‘All That She Wants’, super hit degli anni 90 degli Ace Of Base. “Ha steccato dall’inizio alla fine”, commenta un utente, mentre un altro si chiede: “Ma iche le hanno detto ‘brava’ erano al bar?”.