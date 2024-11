Lapresse.it - X Factor 2024, terzo live: i Punkcake con “Do Ya Think I’m Sexy”

E’ andato in scena ieri sera, come tutti i giovedì alle 21.15, su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand su https://x.sky.it/, ildi X. Standing ovation per l’esibizione dei, band della squadra di Manuel Agnelli che ha portato il punk in questa edizione del talent show, che avevano il compito di rispettare il tema di puntata: la dance. E così hanno riadattato in chiave punk il brano “Do YaI’m” di Rod Stewart. I giovani componenti del gruppo sono saliti sul palco ognuno con un travestimento stravagante: una suora, Sailor Moon, un’infermiera, un poliziotto e un uomo che finisce l’esibizione in body.X, chi è stato eliminatoI due meno votati delsono stati Danielle e EL MA, per uno scontro quindi tra i giudici Manuel e Jake.