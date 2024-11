Lecceprima.it - Wojtyla: a trent’anni dalla visita, Lecce ospita il suo storico segretario personale

Leggi l'articolo completo su Lecceprima.it

– Il 17 e il 18 settembre del 1994 rappresentarono due date storiche per la città di. In quei giorni dior sono, infatti, il Salento si unì in un immenso abbraccio verso papa Giovanni Paolo II. Karolfu accolto nel capoluogo salentino per unapastorale che.