WindTre partecipa a Quattrozampeinfiera

TORINO –sarà presente a, a Torino il 9 e 10 novembre, l’evento dedicato agli animali da compagnia che coinvolge aziende ed esperti del settore con attività ludiche e formative a cui poterre con il proprio animale. Nell’area espositiva disarà possibile ricevere informazioni dettagliate su Micio e Fido, l’assicurazione distribuita daquale intermediario assicurativo con il marchioASSICURAZIONI, che permette di proteggersi dalle spese veterinarie impreviste per i nostri cani o gatti a partire dalle 7 settimane di vita. Sottoscrivendo la polizza prima che i nostri amici a quattro zampe compiano 10 anni, sarà possibile rinnovarla per tutta la loro vita, senza vincoli di età dell’animale domestico.Micio e Fido è in promozione fino al 31 gennaio 2025 al costo di 13,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 19,99 euro al mese.