Quotidiano.net - Von der Leyen, 'ad Amsterdam atti inaccettabili e vili'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Sono indignata per iattacchi di ieri sera contro cittadini israeliani ad. Ho appena parlato con il premier Schoof. Condanno fermamente questi. L'antisemitismo non ha assolutamente posto in Europa. E siamo determinati a combattere ogni forma di odio". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der