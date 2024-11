Feedpress.me - Vince Trump, la figlia trans di Elon Musk lascerà gli Stati Uniti

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Vivian Jenna Wilson , lagender di, non vede un futuro neglied è pronta a lasciare il paese dopo la vittoria di Donald. Lo ha annunciato lei stessa su Threads, la piattaforma di Meta, dopo l’esito del voto che porterà il super-alleato di suo padre alla Casa Bianca. «Ci penso da un po' e i risultati delle elezioni me lo hanno confermato. Non vedo il mio.