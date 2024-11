Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 19:45

DELL’8 NOVEMBREORE 19.35 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI AL MOMENTO CI SONO 2 KM DI CODAMENTRE SI è RISOLTO QUELLO AVVENUTO IN PRECEDENZA SULL’A12TARQUINIAORA IL TRAFFICO E SCORREVOLE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.PASSIAMO AL RACCORDO ANULAREIN CARREGGITA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA VIA LAURENTINA E VIA ANAGNINAMENTRE IN INTERNA SI PROCDE A RILENTO TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIACODE PER TRAFFICO INTERNSO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMAINFINE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE OSTIAPER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICOÈ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24FINO ALLE ORE 20.