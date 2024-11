Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 16:30

DELL’8 NOVEMBREORE 16.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SU SULL’A1 FIRENZETRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGITA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E VIA TUSCOLANAMENTRE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E L’A24TERAMOSULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIASI PROCEDE IN COLONNATI SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DELL’EQUITAZIONE E VITINIA IN DIREZIONEINFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICOÈ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24GARANTITI SOLO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI A PARTIRE DALLE 17.00 ALLE 20.00PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI METRE EVITERBO,IL DETTAGLIO DEL SERVIZIO MINIMO GARANTITOÈ CONSULTABILE SU INFOMOBILITA.