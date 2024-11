Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 08:45

DEL 7 NOVEMBREORE 08.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAED È QUELLO DI OGGI UN VENERDÌ NEROINCROCIANO LE BRACCIA PER 24 ORE I LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICOL’AGITAZIONE È SENZA FASCE DI GARANZIAE COINVOLGEALE RETI GESTITE DA ATAC E LINEE PERIFERICHE GESTITE DAGLI OPERATORI PRIVATIE INCOTRAL, PARLIAMO DEI BUS EXTRAURBANI E LE FERROVIAMETRE EVITERBOATAC E COTRAL FANNO SAPERE CHE SARANNO GARANTITI SOLO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI, DALLE 17.00 ALLE 20.00 LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUI RISPETTIVI PORTALISONO REGOLARI, INVECE, I COLLEGAMENTI FERROVIARI REGIONALI DI TRENITALIAVENIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNARALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA TIBURTINA A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIAIN ESTERNA AUTO IN CODA TRA AURELIA E PESCACCIO, POI DALLA-FIUMICINO ALL’OSTINSE E DALL’APPIA ALLA PRENESTINACODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURSUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI E DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROIN USCITA S RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULAREORA LE CONSOLARIAUTO IN CODA SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA PERASI, VERSO IL CENTROE IN USCITA DAL RACCORDO A VIA PIO SPEZISITUAZIONE INVARIATA SULLE FLAMINIA E SALARIA NELL’ORDINE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTIE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALITUTTO IN DIREZIONE CENTRODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral