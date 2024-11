Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 08:15

DELL’8 NOVEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVENERDì NERO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICOINCROCIANO LE BRACCIA PER 24 ORE I LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALEL’AGITAZIONE NON ASSICURA LE FASCE DI GARANZIAE COINVOLGE:ALE RETI GESTITE DA ATAC E DATPLATAC FA SAPERE CHE DURANTE LO SCIOPERO SARANNO GARANTITI SOLO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI, FINO ALLE 08.30 E DALLE 17 ALLE 20.NELLO SPECIFICO:-UNA PARTE DEL SERVIZIO DELLA METROPOLITANA-UNA PARTE DEL SERVIZIO DI SUPERFICIE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COLLEGAMENTI TRA LA PERIFERIA E LE STAZIONI METRO SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI E ALLE LINEE CHE SERVONO I POLI OSPEDALIERI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO.ADERISCE ALLO SCIOPERO ANCHE LA REGIONALE COTRAL CHE COMUNICA:SARANNO GARANTITI SOLTANTO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI, COME I COLLEGAMENTI PRIORITARI CON LE STAZIONI FERROVIARIE, AEROPORTUALI, MARITTIME E IL TRASPORTO DISABILI SU PRENOTAZIONEREGOLARI, INVECE, I COLLEGAMENTI FERROVIARI REGIONALI DI TRENITALIAVENIAMO AL TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULAREAUTO IN CODA IN INERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIAIN ESTERNA DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO E DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANAINCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTROTRAFFICO INNTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA AFILE SULLA FLAMINIA E SALARIA NELL’ORDINE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTROE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCLIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral