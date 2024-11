Palermotoday.it - Via Imperatore Federico, marciapiedi invasi dalle erbacce: "Come fa un disabile a passare?"

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

Purtroppo, da diverso tempo, in via- fra i civici 92 e 106 - in entrambi i lati, isono impraticabili per la presenza di aiuole e verde spontaneo.In particolare modo all’altezza del civico 82, proprio di fronte a due posti auto riservati a disabili, è presente.