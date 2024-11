Puntomagazine.it - Via Foria: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 23enne

daie prima elude il controllo poi sottopone resistenza ad un Pubblico Ufficiale. L’uomo èportato in carcereNella decorsa notte, ladiha tratto inunnapoletano per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.I poliziotti, con la collaborazione degli agenti del Commissariato San Carlo Arena, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e controllato, accertando il motivo del tentativo di fuga; l’uomo, infatti, era sottoposto alla misura degli arrestiper reati in materia di stupefacenti.