Metropolitanmagazine.it - Verissimo, Diletta Leotta e Stefania Craxi tra gli ospiti del weekend 9-10 novembre

Nuovoin compagnia di “”, in onda sabato 9dalle 16:30 e domenica 10, alle 16:00 su Canale 5., tutti glidel9-10Sabato: Silvia Toffanin accoglie per la prima volta, che nel libro “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti”, ripercorre, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre Bettino.torna in studio con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality “La Talpa – Who is the mole”. Spaccato di famiglia per Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma. E ancora, gli splendidi cinquant’anni di Alessia Merz, Edoardo Vianello con la moglie Elfrida e Teresanna Pugliese, ex volto di “Uomini e Donne” che è appena diventata mamma bis del piccolo Gioele.Domenica, alle ore 16.