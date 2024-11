Viterbotoday.it - Venerdì nero per i trasporti, sciopero senza fasce di garanzia e con pochi servizi minimi garantiti

Leggi l'articolo completo su Viterbotoday.it

per il trasporto pubblico locale. Oggi, 8 novembre,di 24 ore. La mobilitazione, a Viterbo e nel Lazio, riguarda le reti Atac, Cotral e Francigena. A rischio, quindi, bus e ferrovie ex concesse e, per i pendolari con la Capitale, tram e metro. A differenza di altri scioperi.