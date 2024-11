Pisatoday.it - Usb in presidio davanti all'Unione Industriale: "Abbassare le armi e alzare i salari"

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

regionale di Usb oggi, 8 novembre, a Pisaalla sede dell'"con le più importanti realtà industriali della Toscana per riaffermare il diritto ad un lavoro sicuro, per chiedere un reale aumento dio, per far introdurre il reato di omicidio sul lavoro, per.