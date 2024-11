Lanazione.it - Una settimana tra fotografia e musica

Si inaugura domani pomeriggio alle 17 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina la rassegna fotografica del Gruppo Fotografico Limite dal titolo " Due settimane in bianco e nero con un tocco a colori". Ad esporre le loro ultime creazioni, attraverso video proiezioni ed immagini, saranno Fabio Beconcini, Antonella Tomassi, Pier Francesco Baroni e Simone Sonetti. Molti gli appuntamenti durante il periodo espositivo, a partire da venerdì 15 novembre, quando dalle 21.15 alle 23 ogni visitatore avrà la possibilità di essere ritratto in maniera gratuita. Nel pomeriggio del giorno successivo, invece, dalle 14 alle 19, sarà allestita una sala per un photoshooting. "Una mostra che è la conclusione di un’esperienza collettiva iniziata l’anno scorso e che ci ha portato indietro nel tempo riscoprendo come anche ladigitale possa essere apprezzata in una stampa in bianco-nero".