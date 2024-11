Lidentita.it - Un venerdì (più) nero: sciopero dei mezzi senza fasce di garanzia

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Unpiù del solito quello che si prospetta per la giornata di oggi, caratterizzata da unonazionale deipubblici locali che durerà 24 ore. Perché piùdel solito, perché dopo tanti anni non ci sarannodi. Stop a autobus, tram e metro in tutte le principali città italiane, . Un(più)deidiL'Identità.