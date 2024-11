Corrieretoscano.it - Un seggio anche a Prato per le elezioni del presidente della Romania

– La comunità rumena dipotrà votare in città per il nuovo capo di Stato. I cittadini romeni residenti ae provincia potranno votare per l’elezione delRepubblicanelallestito dal Comune di, in accordo con il consolato romeno, al centrosocialità di Iolo (via Andrea Guazzalotri, 12) venerdì 22 novembre dalle 12 alle 21, sabato 23 novembre e domenica 24 novembre dalle 7 alle 21.Per l’eventuale ballottaggio gli aventi diritto potranno tornare alle urne venerdì 6 dicembre dalle 12 alle 21, sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 7 alle 21. Tra i due turni sono inoltre previste leparlamentari, per le quali i cittadini romeni sono chiamati alle urne sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 7 alle 21. Da parte sua Claudiu Stanasel, vicedel consiglio comunale die capogruppo del Gruppo consiliare Lega Salvini Premier, ringrazia la sindaca Ilaria Bugetti e l’amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata ad ospitare ilelettorale nei propri spazi, facendo sì che i tanti cittadini romeni residenti sul territorio, oltre 3mila persone, non debbano spostarsi in altri capoluoghi di provincia per il voto.