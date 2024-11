Veneziatoday.it - Un nuovo rifugio per cani e gatti con ambulatorio e altri servizi

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

«Abbiamo avviato un importante progetto per il benessere degli animali per dare supporto alle associazioni locali e per la nostra comunità. Nell'ambito dell’impegno verso una società più sensibile e attenta, è emersa la necessità di creare un’area con uno spazio dovepossano trovare.