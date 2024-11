Ilfattoquotidiano.it - Un nanofarmaco contro le metastasi del cancro al seno, lo studio finanziato dalla Fondazione Airc

ilalmetastatico arrivano una nuova possibile arma di contrastoricerca italiana. Unmesso a punto in Italia si è dimostrato in grado di bloccare lein un modello animale del tumore. Lo, pubblicato sul Journal of Experimenta; Clinical Cancer Research eper la ricerca sul, è stato condotto da un gruppo di scienziati del Dipartimento di Oncologia e Medicina molecolare dell’Istituto superiore di sanità, guidato da Ann Zeuner, in collaborazione con le università di Siena e Bologna e con l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano.“Il nostro team – spiega Zeuner che ha coordinato il lavoro insieme a Marta Baiocchi – ha creato una nuova formulazione di un farmaco, la fenretinide, che in passato aveva mostrato una scarsa efficacia per problemi di scarso assorbimento.