dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo in Olanda un’apertura di giornale notte di violenza ad Amsterdam dove è una decina di cittadini israeliani accorti per il match Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi avversari filo palestinesi riportarlo sono i media che riferiscono di Fonti del Ministero degli Esteri Netanyahu ha ordinato l’invio immediato di €2 elisoccorso per aiutare i cittadini si legge in un comunicato del suo ufficio che riporta il premier considera incidente spaventoso con la massima serietà la polizia di Amsterdam che aveva assicurato di essere vigile in vista dell’incontro sportivo ha dichiarato di aver effettuato un totale dei 57 arresti durante la giornata Nella notte tra il cazzo ha prestato giuramento come nuovo Ministro della Difesa a seguito di licenziamento di Gallant da quest’ultimo sono emersi ulteriori retroscena circa il suo allontanamento dall’incarico e parenti degli ostaggi Italia casa di grado di non essere Certo che sia possibile convincere in italiano di un cessate il fuoco ci ho provato ho fallito aggiunto rivelando che i capi della scimmietta dello staff del mostarda erano d’accordo con lui sta Ricci sita coprite in Ucraina arrivano anche le congratulazioni di Putin e Trump lo zar si dice pronto a colloquio con il presidente statunitense in pectore definisce degna di attenzione l’iniziativa del Tycoon per mettere fine alla guerra in Ucraina dove ieri un Rider Russo ha fatto 8 morti e 42 feriti a Napoli già tu le deportazioni Non è una questione di costi non abbiamo scelta per ma intanto Trump e no la Guru della sua campagna Wild come capo Tap sveglia o saremo divorati e l’appello di Macron all’Unione Europea scatta Dal ritorno del daikon alla guida degli Stati Uniti così poi oggi Infatti il meteo di Budapest con la meloni governo in bilico in Germania con L’opposizione chiede le dimissioni di short elon musk definisce il cancelliere tedesco uno stupido economia in chiusura a settembre esiste l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 4% su base annua e dello 0,4% rispetto ad agosto in termini tendenziali o Selva l’Istat si accentua La contrazione dell’indice corre per gli effetti di calendario che perdura da 20 mesi era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le mie non tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa