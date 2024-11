Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-11-2024 ore 14:10

Alta tensione in Olanda dopo che tipo di intervieni del Maccabi Tel Aviv e sono stati aggrediti da per dando un gruppo di filo palestinesi a margine del match di Europa League contro l'Ajax 10 sono rimasti feriti decine di arresti premier israeliano Netanyahu ha inviato due eri per soccorrere i sostenitori del Maccabi e ha condannato l'aggressione come un attacco antisemita premeditato in una telefonata con il primo ministro olandese chef che ha parlato di aggressione inaccettabili i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti aggiunto alla dei sovranisti un po' Grom nelle strade di Amsterdam siamo diventati la garza d'Europa musulmani come ieri palestinesi che danno la caccia agli Ebrei io non lo accetterò mai ha detto vuole noland nuovo capo della diplomazia italiana a TAR per una missione diplomatica urgente bus e metro Fermi nelle grandi città per lo sciopero di 24 del trasporto pubblico locale in Corso da questa mattina con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia usando solo il 30% del personale viaggiante blocco totale traffico in tilt segnala Napoli atutte le stazioni della metro sono chiuse disagi e traffico a Bologna a Milano Tre stazioni chiuse pochi bus in giro solo il servizio della M4 è garantito tutta la giornata quasi totale da Desio segnalata in Umbria nel mondo sono in auto grandi cambiamenti intendi per fondi veloci per affrontare insieme serve un clima di Concordia che purtroppo oggi non c'è anche per questo è importante che ci siano rapporti bilaterali per dargli la Cina è protagonista fondamentale ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella che a Pechino incontrato il presidente cinese XXIII la sua visita è un'occasione per infondere energia più dinamica nei rapporti bilaterali per un nuovo punto di partenza occorre risolvere le divergenze con il dialogo per arrivare a una coesistenza armoniosa risposto Mi dispiace che anche tu questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile non so cosa si pervenire i diritti sindacali che questo governo dipende molto meglio della sinistra al caviale attacca la premier meloni dal vertice europeo di Budapest e replicando la leader del PD on-line sul messaggio inviato ieri ho dato di Fratelli d'Italia nel quale diceva che nonostante l'influenza era al vertice dei 27 perché senza diritti sindacali un atto di bullismo lo definisce il leader della CGIL Landini meloni Torna sulla vittoria di Trump l'Europa prendere le misure di se stessa ma valore aggiunto è possibile interlocutore dice Quante maggiori costi per la difesa alle richieste della NATO a premier dice sia un Europa della Difesa Michael non ricadono sui cittadini aggiusto e ci sono grandi cambiamenti in vista e l'Europa non può più posporre le decisioni in tutti questi anni si sono rinviate tante decisioni importanti perché aspettavamo il consenso stesso non è venuto sono arrivati solo uno sviluppo più basso una crescita minore oggi una stagnazione Mi auguro che ritroveremo uno spirito unitario detto l'ex presidente del consiglio draghi arrivando al vertice europeo in Ale di Budapest Non c'è dubbio che la presenza di Trump è grande differenza nelle relazioni tra Stati Uniti e l'Europa non necessariamente tutto In senso negativo ma certamente dovremmo prenderne atto aggiunto a settembre si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 4% su base annua e dello 04 rispetto ad agosto in termini tendenziali o serve per esempio la contrazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario che perdura da 20 mesi