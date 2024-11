Spazionapoli.it - UFFICIALE – Un azzurro torna in Nazionale: c’è l’annuncio da parte del CT

Negli ultimi minuti è arrivato: unin. Il CT ha deciso di convocare il calciatore del Napoli. La dodicesima giornata di Serie A si è aperta ieri con l’anticipo tra Genoa e Como, ma il tutto proseguirà fino a domenica sera. Il compito di chiudere l’ennesimo weekend di calcio italiano spetterà a Inter e Napoli, in un match tutt’altro che banale. Le due squadre si giocheranno la vetta della classifica, e un risultato spiacevole potrebbe colpire duramente entrambe. Infatti, poi sarà necessario aspettare 15 giorni perre in campo e rimediare. A tal proposito, è prevista infatti la sosta per le Nazionali a causa dei vari impegni in Nations League e non solo.I calciatori del Napoli impegnati in giro per il mondo saranno diversi. Tanti CT convocheranno gli uomini di Antonio Conte, il quale sarà costretto a lavorare con un gruppo ridotto.