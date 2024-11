Lanazione.it - Ucciso con tredici coltellate, disperato tentativo di fuga dalla furia dell’assassino

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Foligno (Perugia), 8 novembre 2024 –. E’ il responso di una prima ispezione cadaverica, in attesa dei risultati dell’autopsia, sulla salma della vittima. Mattinata di sangue ieri a Foligno. Salvatore Postiglione, muratore 56enne di origine napoletana ma da oltre vent’anni in città, è statoall’alba. IMMAGINI FOLIGNO OMICIDIO PACIANA L’omicidio si è consumato nella zona di via La Louviere dove Postiglione, operaio edile, aveva appuntamento con alcuni colleghi per recarsi in cantiere come ogni mattina. Di fatto, dopo anni di esperienza, era capo cantiereSul posto, però, Postiglione ha trovato il suo assassino. L’uomo infatti è stato aggredito, ha provato a scappare ma, trafitto da queifendenti, ha perso conoscenza al culmine di una brevissima, nello spazio di pochi metri.