Ilfoglio.it - Tyson sul ring contro uno youtuber. L'ultima follia di Iron Mike

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Nell’ultimo giorno della sua campagna elettorale il neoeletto presidente Usa Donald Trump in un comizio in Pennsylvania aveva arato la folla evocando proprio il pugile che lo aveva appoggiato g. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti