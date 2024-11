Quotidiano.net - Trump, non ho intenzione di vendere le azioni di Truth

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Non hodi" ledelMedia & Technology Group, la società a cui fa capo. Lo scrive Donaldsullo stessoparlando di "rumors falsi" su una sua possibile vendita delle quote in suo possesso. "Chi ha diffuso questi rumors dovrebbe essere indagato", ha aggiunto, definendo "una parte importante della nostra storica vittoria".