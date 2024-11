Ilfattoquotidiano.it - “Trump is not my president. E grazie ar c***o sei de Ostia”, lo striscione che è diventate virale a Roma

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

L’ironia è sempre una bella esperienza. E da ieri sui social gira la foto dellois not my. Earsei de”. La scritta, racconta Adnkronos è apparsa nella notte a, in zona San Giovanni, inizialmente solo nella sua parte contro il neoeletto. In risposta è stata aggiunta la risposta ironica: “Ear, sei de”.La creazione durata solo qualche ora sul posto: “Verso mezzogiorno si è fermata una volante della polizia locale – racconta ad Adnkronos Mattia, titolare dell’edicola fra Porta Metronia e via Gallia – gli agenti sono anche venuti a chiedermi se avevo delle buste della spazzatura da dargli perché neanche ce le avevano”. Invece sui social non sembra fermarsi la condivisione della foto.L'articolo “is not my