Triestina-Giana Erminio oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Nereo Rocco valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. Prima parte di stagione disastrosa per i padroni di casa, che si trovano all’ultimo posto in classifica, ma arrivano da due pareggi consecutivi e ora sperano di cambiare decisamente marcia con una vittoria per cominciare a risalire la china., come seguire il matchLa formazione nerazzurra, dal suo canto, dopo essere partita con il piede giusto, ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque sfide e ora necessita assolutamente di ritrovare il successo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 8 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252.