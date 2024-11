Novaratoday.it - Trecate, donati alcuni palloni da calcio al centro Sth

Leggi l'articolo completo su Novaratoday.it

Una bella sorpresa. L'associazione "Club Napolo Novara prtenopea" ha donatoda, in ricordo di Maradona, ai ragazzi delSth. "Ringraziamo i vertici del club per un gesto concreto che ha regalato tanta allegria ai ragazzi deldiurno Sth per disabili del Consorzio.