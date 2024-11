Ildifforme.it - Trasporti, al via il “venerdì nero”: com’è la situazione nelle grandi città

Leggi l'articolo completo su Ildifforme.it

Uno sciopero nazionale di 24 ore senza fasce di garanzia rischia di bloccare l'intero Paese. I disagi maggiori sono attesi, dove i sindacati stanno operando per garantire che il 30% del servizio rimanga attivo, almeno nel corso degli orari di punta per i pendolariL'articolo, al via il “”:laproviene da Il Difforme.