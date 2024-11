Lapresse.it - Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, Wilders: “E’ stato un pogrom”

“Unnelle strade di. Siamo diventati la Gaza d’Europa”. Il leader di estrema destra olandese Geertha condannato così, con un post su X, gli scontri avvenuti nella notte tradel Maccabi Tel Aviv e manifestanti filo-palestinesi prima e dopo la partita di Europa League tra la squadra israeliana e l’Ajax. “Musulmani con bandiere palestinesi che danno la caccia agli ebrei. Non lo accetterò. MAI. Le autorità saranno chiamate a rispondere del loro fallimento nel proteggere i cittadini. Mai più”, ha scrittosul social network chiedendo le dimissioni della sindaca diFemke Halsema: “Una caccia all’ebreo ad. È assolutamente inaccettabile che non ci sia stata sufficiente protezione da parte della polizia per evitare questa violenza e proteggere le persone.