Lanotiziagiornale.it - Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam: dieci feriti. E Netanyahu invia due aerei in soccorso

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Sonodel Maccabi Tel Aviv rimastidopo l’aggressione avvenuta ad. L’aggressione sarebbe stata perpetrata da una folla apparentemente filopalestinese, secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri proprio di Tel Aviv. Il premier israeliano, Benjamin, ha invitato il primo ministro dei Paesi Bassi, Dick Schoof, ad “agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi”. Chiedendo, inoltre, che venganoti dueadper riportare indietro i cittadiniche sono stati.Addopo la partita:Sul web si vedono anche video in cui delle persone a volto coperto e con in mano le bandiere palestinesi prendono d’assalto un tifoso del Maccabi. Isi trovavano in città per la partita, poi persa, contro l’Ajax di Europa League.