Gravidanzaonline.it - “Terzo mese di congedo riservato ai padri, così le mamme tornano al lavoro”: la proposta INPS

Leggi l'articolo completo su Gravidanzaonline.it

Dal 2025 sono in arrivo importanti novità per ilparentale in Italia, cui si aggiunge unadi legge sostenuta dall’che sta già facendo molto discutere: quella di riservare aiildiparentale, con i relativi aumenti di indennizzi appena definiti,da permettere alle madri di rientrare prima aled evitare di essere penalizzate da un’assenza prolungata.Ma andiamo con ordine.Aumento dell’indennità all’80%Una delle modifiche più rilevanti, riguarda l’indennità delparentale, che passerà dal 30% all’80% per un periodo massimo di tre mesi (60% nel secondo). Questa variazione si applicherà per entrambi i genitori, consentendo loro di usufruire di un sostegno economico maggiore durante i primi mesi di vita del bambino. Il cambiamento mira a ridurre l’impatto economico di una scelta fondamentale come ilparentale, facilitando i genitori che potrebbero altrimenti rinunciare o ridurre il tempo di cura dedicato ai figli per motivi finanziari.