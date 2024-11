Fremondoweb.com - Telese, sopralluogo al plesso della scuola secondaria: le rassicurazioni del sindaco

Leggi l'articolo completo su Fremondoweb.com

Dopo giorni di segnalazioni da parte di alcuni genitori e membri del personale docente e non docente deldi primo grado Massimo D’Azeglio diTerme, sito in via Turistica del Lago, che denunciavano eventuali scricchiolii . ContinuaL'articoloal: ledelproviene da Fremondoweb.